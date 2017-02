Cathy: "Nach gebrochenem Mann sieht das nicht aus"

"Vor allem die Niederlage der Trennung hat aus Richard einen gebrochenen Mann gemacht. Er ist energetisch schwer angeschlagen. Klar, dass man dann anfälliger für Infekte wird", hatte der Schönheitschirurg Artur Worseg am Wochenende gegenüber "Seitenblicke.at" geäußert.

Cathy Lugner beim Film-Ball in München Foto: EPA

Der blonde "Promi Big Brother"- Star empfindet dies offenbar als Affront. In einem Interview mit "bunte.de" schimpft Cathy jetzt: "Wenn Richard so gebrochen ist, frage ich mich, wieso er dann während der Ehe ständig Kontakt zu fremden Damen hatte und auch, wie bereits jeder weiß, einen romantischen Kinoabend mit einer anderen verbrachte."

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Besonders sauer aufstoßen dürfte der 27- Jährigen, dass Lugner keine Zeit verstreichen hat lassen, sich wieder in Damenbegleitung zu zeigen. Cathy Lugner: "Auch jetzt ist er ständig mit Ex- 'Begleiterinnen' unterwegs. Nach Trauern und gebrochenem Mann sieht das weniger aus - eher nach einem Aufmerksamkeitsdefizit." Dann stellt sie klar, dass nicht sie es war, die die Scheidung wollte. Lugner hätte sie schon länger gedrängt. Sie habe erst eingewilligt, nachdem sie erfahren hatte, dass er sich mit anderen getroffen habe.

Richard Lugner mit Bahati Venus am Zuckerbäckerball Foto: Viennareport

Derzeit ist der 84- Jährige übrigens auf der Suche nach einer Opernball- Begleiterin. Mit einer in Frage kommenden Dame soll er sich am Valentinstag getroffen haben. Als Gaststar wird in diesem Jahr die US- Schauspielerin Goldie Hawn in Lugners Loge Platz nehmen.

