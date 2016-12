Cathy Lugners "Palast" steht im Web zum Verkauf

"Raus aus Wien!" Richard Lugners Ex- Ehefrau Cathy Lugner will ihre Zelte in Österreich so schnell wie möglich abreißen. Sie wolle ihren Ex- Gatten nicht mehr täglich in den Zeitungen sehen, außerdem leidet sie stark unter dem Hass, der ihr hier entgegenschlägt . Das Haus in Süßenbrunn, das Richard Lugner ihr aufgrund eines Ehevertrages gekauft hat, steht seit zwei Wochen zum Verkauf.