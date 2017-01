Cathy Lugners Briefkasten in die Luft gesprengt

Dieser Silvesterscherz ist eindeutig nach hinten losgegangen! Als Cathy Lugner im neuen Jahr bei ihrem Haus in Süßenbrunn nach dem Rechten schaute, erwartete die Ex- Ehefrau von Richard Lugner eine böse Überraschung: Ein Unbekannter dürfte zum Jahreswechsel einen Böller in ihren Briefkasten gesteckt und diesen damit gesprengt haben.