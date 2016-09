Cathy Lugner wohnt wieder bei ihrem Ehemann!

Es war ein Donnersturm, der da im Sommer über den Wiener Geschäftsmann Richard Lugner hereinbrach: Ehefrau Cathy entdeckte zum Unverständnis des 83- Jährigen ihren plötzlichen Drang, ihr eigenes Ding durchzuziehen und zog unter großem Getöse in den "Promi Big Brother"- Kerker. Die TV- Show verließ die sexy 26- Jährige als Zweitplatzierte und einem einigermaßen gesteigerten Bekanntheitsgrad in Österreich und Deutschland.

Cathy Lugner zeigt sich auf Facebook erotisch. Foto: facebook.com/cathylugner

Zu ihrem Mann eilte das hübsche Ex- Playmate nach seinem TV- Einsatz aber nicht sofort zurück, sondern gönnte sich vielmehr noch eine kleine Auszeit. Kein Wunder: War es doch beim einzigen Besuch des Gatten bei der TV- Show zum Streit gekommen.

Ob die Wogen sich jetzt völlig geglättet haben, ist unklar. Fest steht aber: Cathy wohnt wieder in der Lugner- Villa im 19. Wiener Gemeindebezirk. Das bestätigte Ehemann Richard Lugner im Gespräch mit Adabei- TV: "Seit Freitag wohnt meine Frau in der Wolfsgrubergasse."

Von Scheidung wollte der immerhin bereits zum fünften Mal verheiratete Lugner in dem Interview nicht sprechen. "Ich habe sie geheiratet, weil ich ja in sie verliebt war. Ich bin mit der Cathy aktuell verheiratet", betonte er immer wieder versöhnlich. Und: "Ich habe sie aus Liebe geheiratet. Was derzeit los ist, fragen Sie das Orakel von Delphi ... Es kann wieder die Sonne scheinen." Na, wenn das nicht der berühmte Silberstreifen am Horizont ist!

