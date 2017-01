Cathy Lugner: Sexy Comeback auf Instagram

Die Fans lieben Cathy Lugner für die heißen Fotos, die sie über ihre Social- Media- Kanäle teilt. Beim Nacktbaden, in erotischer Wäsche, im Bikini, das 27- jährige TV- Starlet weiß sich in Szene zu setzen. Nach der Scheidung hielt sich die Ex- Frau von Richard Lugner mit Posts dieser Art aber zurück und zeigte sich meistens ungeschminkt und von ihrer privaten Seite.

Nun ist das Ex- Playmate aber zurück in ihrem Element und präsentiert im Internet einen kleinen Einblick in ein sexy Fotoshooting. Auf einem neuen Foto sitzt die "Promi Big Brother"- Teilnehmerin im schwarzen Spitzen- BH auf einem Bett, das Haar fällt ihr wellig über die Schultern und sie blickt lasziv in die Kamera. Sie sei "megastolz auf die Aufnahmen", schreibt sie dazu.

Ihre Follower sind voll des Lobes. "Das Bild hat den Wow- Effekt" ist dort genauso zu lesen wie "du siehst super aus". Einige User meinen, sie sehe aber sehr verändert aus. Cathy erklärt dazu: "Bitte bedenkt das Bild ist null bearbeitet und vom Handy gepostet, somit auch dunkel. Aber ich liebe es dennoch ..."

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Wir sind gespannt, wofür das Fotoshooting war. Bekanntlich träumt die ehemalige Krankenschwester davon, wieder einmal im "Playboy" zu sehen zu sein ...