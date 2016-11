Cathy Lugner: "Lass die Sch***e hinter dir!"

Während Richard Lugner in den letzten Tagen in den Medien nicht nur ausführlich über seine Krebserkrankung plauderte, sondern auch über die bevorstehende Scheidung von seiner Noch- Ehefrau Cathy, hüllte sich die 26- Jährige bislang in Schweigen. Bis jetzt. Denn nun holte die fesche Blondine auf Facebook zum ersten Befreiungsschlag gegen ihren Gatten aus.

"Unfuck yourself", postete Cathy dort - was so viel bedeutet wie: "Lass die Scheiße hinter dir." Und setzte nach: "Sei, wer du warst, bevor all die Dinge passierten, die deinen verdammten Glanz abgeschwächt haben."

Schaut fast danach aus, als könne Cathy das Ehe- Aus mit Richard Lugner nicht mehr erwarten. Am Mittwoch soll's am Bezirksgericht Döbling so weit sein, wie "Mörtel" unter anderem der "Heute" bestätigte. Und dann werden die 809 Tage Ehe von "Spatzi" und dem umtriebigen Society- Baumeister wohl recht schnell Geschichte sein, wie Top- Anwalt Manfred Ainedter sagte: "Bei Gericht müssen beide erscheinen. Wenn es eine einvernehmliche Scheidung ist, unterschreiben beide Parteien - und schon ist der Spuk vorbei."

Cathy Lugner und Richard Lugner Foto: Viennareport

Mit leeren Händen wird Cathy dann jedenfalls nicht aus der Ehe mit Richard gehen, auch wenn es einen Ehevertrag gibt. "Cathy steht eine Wohnung zu, doch die, die sie wollte, konnte ich mir nicht leisten", so "Mörtel". "Also hat sie sich das Elk- Haus in Süßenbrunn ausgesucht." Auch den Porsche- Boxster, den der Baulöwe seiner um 58 Jahre jüngeren Ehefrau vor Kurzem noch zum Geschenk machte, darf das ehemalige "Playboy"- Bunny offenbar behalten. Ob er darüber hinaus noch eine Abfindung zahlen muss, darüber schweigt sich der 84- Jährige allerdings aus: "Ich sage gar nichts mehr zur Scheidung ..."

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

