Cathy Lugner: "Kann Richard nicht an mich ketten"

Kurz vor dem ersten Adventsonntag hat sich Richard Lugners Ehefrau Cathy im TV zu ihrem Beziehungsstand geäußert und dabei von einer "schwierigen Situation" gesprochen. Sie könne ihn ja nicht an sich ketten. Doch auch wenn es nicht rosig aussieht, um ihre Zukunft macht sich die 26- Jährige keine Sorgen - egal, was passiert. Sie habe ein "Examen in der Tasche und ein Dach über dem Kopf".