Cathy Lugner: Ist ihr Leben nun total verpfuscht?

"Stimmt nicht. Cathy arbeitet nach wie vor in der Lugner City", räumte Richard Lugner jetzt gegenüber der "Heute" Gerüchte, wonach er seiner 26- jährige Ehefrau den lukrativen Job in seinem Einkaufszentrum gekündigt habe, aus dem Weg. Doch noch ist die Krise im Hause Lugner lange nicht ausgestanden. "Wir haben noch immer Probleme und müssen sehen, wie es weitergeht", seufzte "Mörtel" weiter.

Cathy und Richard Lugner wurden gemeinsam im Münchner In-Lokal "Hugos" gesichtet. Foto: Oliver Schmitt/Babiradpicture

Und auch, als die "Krone" Cathy und Richard im Münchner In- Lokal "Hugos" erwischte, war von einer endgültigen Versöhnung noch keine Rede. "Wir haben hier Freunde getroffen. Es ist nach wie vor noch alles offen!", so die 26- Jährige.

Was kommt nach "Big Brother"?

Was aber, wenn er und seine "Spatzi" die Ehe- Kurve nicht mehr kratzen? Immerhin ist Cathy Mama, muss sich auch um die Zukunft von Tochter Leonie kümmern. Würde "Mörtel" im Falle einer Scheidung Cathy kündigen, müsste diese sich vermutlich mit TV- Jobs durchschlagen. Nach ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" läuft aber auch die TV- Karriere des Ex- Bunnys eher schleppend an ...

Cathy Lugners Tränen bei "Promi Big Brother" sorgten für spektakuläre Schlagzeilen. Foto: SAT.1

Gute Miene auf Facebook

Auf ihren sozialen Netzwerken macht Cathy derweil noch gute Miene zum ernsten Spiel, postet weiterhin fleißig Familienfotos und Schnappschüsse von kleinen Fotoshootings. Dann bleibt für Cahty wohl nur zu hoffen, dass "Mörtel" und sie sich bald wieder zusammenraufen.

