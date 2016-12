Cathy Lugner: "Ich fange bei null an"

Am Wochenende absolvierte Cathy Lugner einen letzten Auftritt in Österreich. Sie trat in einer Gmundner Disco auf. Danach wollte die blonde Ex- Ehefrau von Richard Lugner Österreich verlassen und wieder in ihrer deutschen Heimat Fuß fassen. Das 27- jährige Ex- Playboy- Bunny stammt aus der Stadt Wittlich in Rheinland- Pfalz.

Über ihre Zukunft verriet sie gegenüber heute.at, dass bei ihr jetzt "ganz, ganz viel" anstünde. "Als erstes muss ich einmal umziehen. Meine Bude steht bis oben hin voll mit Kartons. Für mich geht's natürlich wieder zurück nach Deutschland. Dann steck' ich meine ganze Energie in meine Fernsehkarriere."

Allerdings: Ihr mehr als eine halbe Million Euro teures Haus in Wien steht, wie berichtet, zum Verkauf. So ganz bei null fängt das TV- Starlet also nicht an ...