Cathy Lugner: Höschenblitzer und Millionen

Bei ihrem letzten Auftritt in Österreich passierte "Promi Big Brother"- Star Cathy Lugner noch ein kleines Malheur: Ihr Kleidchen für die Sause in einer Gmundner Disco vergangene Woche war so knapp gewählt, dass das ehemalige "Spatzi" fast ihr "Katzi" herzeigte. Doch: Schwamm drüber! Das Starlet verlässt Wien angeblich als Mitglied im Klub der Millionärinnen.