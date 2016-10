Cathy Lugner: "Habe in letzter Zeit viel geweint"

Schon während ihres Aufenthalts im Promi- Container offenbarte Cathy, dass sie sich in einer wahren Ehe- Hölle befände und in "Closer" geht sie noch mehr ins Detail: "Am Anfang war es wirklich die große Liebe. Zuletzt fühlte ich mich nur noch benutzt. (...) Wir haben auch seit meiner Rückkehr nicht viel gesprochen, da aktuell noch jeder Versuch gleich in einem Streit endet." Mittlerweile geht es der schönen Millionärs- Gattin sehr schlecht. "Ich habe viel geweint - zu viel. Das muss aufhören."

Da sie ihrem Mann zuliebe private Freundschaften vernachlässigte, hat die 26- Jährige nun kaum noch Bezugspersonen, die ihr in dieser schweren Zeit helfen könnten. "Außer meiner Familie habe ich wirklich niemanden mehr. Alle Freundschaften sind in den letzten Jahren zerbrochen." Und auch mit ihrem Ehemann kann sie kaum noch sprechen und bereitet sich daher schon auf ein eventuelles Ehe- Aus vor: "Wir gehen uns aus dem Weg. Ich habe noch Hoffnung, dass wir das alles hinbekommen. Aber natürlich beschäftige ich mich auch mit dem Gedanken, was passiert, wenn das nicht klappt." Daher setzt sie ihrem Mann jetzt auch ein Ultimatum und verlangt eine Eheberatung. Doch "Mörtel" zeigt sich noch recht stur und wettert: "Sie verhält sich nicht, wie ich es von einer Lugner erwarte."

Am wichtigsten ist für die Ex- "Promi Big Brother"- Kandidatin jedoch das Wohl ihrer Tochter Leonie. "Was soll meine Kleine denken, wenn ihre Mama angefeindet wird und dann weint und ihr Stiefpapa nicht einschreitet? Ich will meiner Tochter nicht so ein Familienbild vorleben und dann sagen müssen: So was ist normal. Das ist es nämlich nicht."

