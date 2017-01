Cathy Lugner: Erstes Foto aus dem neuen Zuhause!

Cathy Lugner blickt, schaut man sich ihren jüngsten Facebookpost an, froher Dinge in die Zukunft.

Cathy Lugner Foto: Viennareport

Nach den quälenden letzten Monaten in Wien, in denen sie ihre Scheidung von Richard Lugner hinter sich bringen musste, und sich überhaupt nicht mehr wohlfühlte, lebt die blonde Beauty nun wieder mit ihrer Tochter Leonie in Deutschland. Jetzt hat das 26- jährige TV- Starlet das erste Foto aus ihrem neuen Zuhause gepostet.

Es zeigt sie mit ihrem Kind beim Zubettgeben in weißen Laken. Dazu schrieb Lugner eine Liebeserklärung an ihren Schatz: "I looked at you and saw the rest of my life in front of my eyes" ("Ich habe dich angeblickt und den Rest meines Lebens vor mir gesehen"). Außerdem verrät sie, dass sie in ihrem neuen Zuhause noch "herumpacken".

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Richard Lugner hat unterdessen verraten, dass es ihm "völlig wurscht" sei, ob seine Ex- Frau das Haus in Süßenbrunn, das er ihr aufgrund der Scheidung hatte kaufen müssen, verkaufen könne. Der Verkauf soll sich nämlich dahinziehen. Die Ehe von Richard Lugner mit dem ehemaligen "Playboy"- Model wurde im November geschieden. Die 26- Jährige entschloss sich daraufhin nach Deutschland zurückzuziehen, auch deshalb, weil sie in Österreich viele Anfeindungen ertragen musste. Unter anderem erhielt sie wirklich widerliche Hassbriefe , ihr Bruder wurde in der Lugner City gemobbt und zuletzt wurde auch noch der Briefkasten vor ihrem zum Verkauf stehenden Haus gesprengt .