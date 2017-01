Cathy Lugner: "Der Nächste soll Charakter haben"

Unglaubliche 57 Jahre haben Cathy und Richard Lugner voneinander getrennt. Bleibt die 27- Jährige etwa auch in Zukunft ihrem Beuteschema treu? "Mir ist das egal, wenn das jemand ist, der 40 oder 50 ist, und es passt, dann ist das okay", verriet die Blondine jetzt im Interview mit "Promiflash" auf die Frage, wie der Neue an ihrer Seite sein könnte. "Wenn das jetzt jemand ist, der 20 ist, und der ist super, dann ist das auch okay."

Sie sei aber eine richtige "Familiennudel", so Cathy weiter. Daher würde nicht das Aussehen, sondern etwas ganz anderes darüber entscheiden, ob sie sich in jemanden verliebt: "Mir ist sehr wichtig, dass der Mensch Charakter hat, dass er ehrlich ist, dass er familiär ist." Und auch Tochter Leonie habe freilich Mitspracherecht, wenn es um einen neuen Mann in Cathys Leben geht, erklärte die Blondine weiter.

Mit ihrem Ex- Ehemann Richard Lugner habe sie so gut es geht abgeschlossen, beteuerte sie. Und obwohl die Ehe mit "Mörtel" kein schönes Ende genommen habe, schaue sie gerne auf die gemeinsame Zeit mit dem Society- Baulöwen zurück. "Wir haben alles miteinander geteilt und hatten wirklich sehr, sehr schöne Stunden miteinander", verriet Cathy abschließend. "Nur leider hat es halt nicht ausgereicht."

