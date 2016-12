Cathy Lugner: Das große Träneninterview

Zwei Jahre lang war das ehemalige Playmate Cathy Lugner die fünfte Ehefrau des Wiener Unternehmers Richard Lugner - bis die Ehe jetzt geschieden wurde . Der 84- Jährige habe sie nur ausgenutzt, klagt die Blondine im RTL- Interview und verrät weinend, dass es andere Frauen im Leben von "Mörtel" gegeben haben müsse und nachgewiesenermaßen auch gegeben hat.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Im November habe sie in seiner Jackentasche zwei Kinotickets entdeckt und ihr Mann habe zugegeben, dass er mit einer anderen Frau im Kino gewesen sei. Sie sei ihm "wurscht" gewesen. "Ich war fix und fertig", schildert sie ihre emotionale Ausnahmesituation. Berichten zufolge soll es sich um eine dunkelhaarige Dame Mitte 30 namens Bojana gehandelt haben.

Cathy Lugner ist verzweifelt. Foto: RTL

Rotz und Wasser weinend erzählt die 27- Jährige in dem auf der Webseite von RTL veröffentlichten Videointerview dann, was sie am meisten verletzt habe: "Vor ein paar Tagen habe ich in einer österreichischen Zeitung gelesen, dass er gesagt hat: 'Die Frauen stehen schon Schlange bei mir.' Da dachte ich mir: 'Du bist erst ein paar Tage geschieden. Diese Aussage ist ja die Schlussfolgerung, dass du dich mit den Frauen triffst. Woher weißt du das sonst, dass sie Schlage stehen?' Eine Enttäuschung ..."

Cathy Lugner Foto: Viennareport

Jetzt will Cathy so schnell wie möglich alles hinter sich lassen. In Österreich hält sie es nicht mehr aus. Sie will nicht mehr täglich in den Zeitungen über ihren Ex- Mann lesen. Die Koffer für ihren Umzug sind - wie man im RTL- Video sieht - bereits gepackt.

Es heißt, ihr Haus in Süßenbrunn, das einen Wert von 500.000 Euro haben soll, lasse sich schnell verkaufen ...