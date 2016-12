Cathy- Fans geschockt: "Tod wünscht man niemandem"

"Ich wünsche diese Frau dorthin, wo sie hingehört. In den Dschungel. Ins Pfefferland. Sie soll dort von der Brücke stürzen und von einem Krokodil gefressen werden. Zumindest träume ich davon, aber ich möchte sie nicht beleidigen." Mit diesen Worten über Lugner- Ex- Gattin Cathy sorgte Verleger Christian Mucha am Sonntagabend in der ATV- Show "Hi Society" einen kleinen Eklat. Kein Wunder, dass die Fans der kurvigen Blondine da geschockt sind!