Cathy besitzt bereits eine 74- Quadratmeter- Wohnung

Sie fühle sich betrogen, erzählt sie in der Sendung "Prominent" unter Tränen: "Am Anfang, weil ich ihn so geliebt hab', habe ich einfach alles geschluckt!" Damit ist ja bekanntlich Schluss, und Cathy will sich nun auf ihre Karriere konzentrieren.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wir erreichen Richard Lugner, der verkühlt im Bett liegt: "Im letzten Jahr war die Cathy achtmal in Berlin. Ich glaub' ja, das wird ihr neuer Lebensmittelpunkt - scheint so, als würde ihr die Berliner Luft guttun - oder so!"

Noch bevor es für Cathy nach Deutschland geht, ist sie Stargast in der Gmundner Disco "Nachtfux" kommenden Freitag. "Es stehen auch noch einige Einladungen in Österreich an!", erzählt uns ihr Manager Helmut Werner. Ihren Weihnachtsurlaub startet sie dann aber wieder von Wien aus.

Adabei Lisa Bachmann, Kronen Zeitung