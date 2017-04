Cate Blanchett lüftet ihr Beauty- Geheimnis

Während ihre Kolleginnen auf Botox, Filler und Co. vertrauen, um sich ihre Jugend zu erhalten, hat Cate Blanchett ein ganz anderes Beauty- Geheimins. Die schöne Schauspielerin ist sich nämlich sicher, dass geliebt zu werden einer Person dabei hilft, schön zu sein. Dem Magazin "Stylist" erklärt sie: "Schönheit hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun." Ob man dabei von einem Partner oder Freunden gemocht wird, spiele dabei keine Rolle, ist sich die 47- Jährige sicher.

Cate Blanchett Foto: Joel Ryan/Invision/AP

Obwohl Blanchett der Meinung ist, dass Schönheit vor allem von emotionalen Faktoren abhängig ist, geht sie einer sehr strengen Hautpflege- Routine nach, die sie kaum verändert, verrät sie laut "Bang Showbiz" weiter. Sie erhofft sich dadurch, ein jugendhaftes Aussehen zu bewahren. Die Australierin verrät, dass sie auf ihre Haut schon immer geachtet habe, und obwohl sie in einem sehr sonnigen Land aufgewachsen sei, habe sie die Hitze schon als Kind gemieden: "Ich wuchs in Australien auf mit diesem Ozonloch direkt über unserem Haus. Deshalb bin ich so blass. Als ich zur Schule ging, war gebräunt zu sein sehr modern und ich entsprach nie dem Schönheitsideal."

Cate Blanchett Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Außerdem sagt sie in dem Interview, dass Parfüm in ihrem Leben eine große Rolle spiele. "Wenn ich meine Laune verändern möchte, benutze ich dazu Parfüm. Im Moment spiele ich zwei verschiedene Rollen, wir filmen 'Ocean's 8' und gleichzeitig spiele ich Theater. Dort trage ich immer 'Si' von Armani, weil Anna, mein Charakter, sehr positiv ist. Und, das mag jetzt vielleicht blöd klingen, das Parfüm ermöglicht eine unterbewusste Beziehung zu dem Charakter."