Casey Afflecks Gattin reichte Scheidung ein

Summer Phoenix, die Ehefrau von Oscar- Preisträger Casey Affleck (41, "Manchester by the Sea"), hat die Scheidung eingereicht. Die 38- jährige Schauspielerin habe die Papiere am Montag in Los Angeles eingereicht und nenne "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund, berichteten mehrere US- Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.