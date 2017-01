Carrie Fishers Tochter trauert um Mama und Oma

Der Schock bei den Fans war letzte Woche groß: Am 27. Dezember verstarb "Star Wars"- Star Carrie Fisher im Alter von nur 60 Jahren, ihre Mutter Debbie Reynolds einen Tag später. Sie wurde 84 Jahre alt. Doch während die Filmwelt zwei brillante Schauspielerinnen verliert, ist der Verlust für Billie Lourd besonders groß. Innerhalb von nur zwei Tagen musste sie nicht nur um ihre Mutter, sondern auch um ihre Großmutter trauern.

Carrie Fisher, Debbie Reynolds und Billie Lourd Foto: AdMedia/face to face

Rund eine Woche nach dem Schicksalsschlag meldete sich die 24- Jährige jetzt erstmals auf ihrer Instagram- Seite zu Wort. Und die Zeilen, die sie dort schreibt, könnten trauriger nicht sein. "Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich meine Abadaba und meine Momby vermissen werde." Dazu postete Lourd ein Foto, das sie als Kind mit ihrer Mama und Oma zeigt.

Auch ihren Fans dankte die Schauspielerin, die in der Serie "Scream Queens" mitspielt. "All eure Gebete und die netten Worte der letzten Woche haben mir Kraft gegeben in einer Zeit, in der ich dachte, es könne keine Kraft geben. Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich." Mittlerweile wurde der Post rund 220.000 Mal geliked und rund 12.000 Mal kommentiert.

Debbie Reynolds mit Tochter Carrie Fisher im Jahr 2011 Foto: ASSOCIATED PRESS

Für Fisher und Reynolds soll es eine gemeinsame Trauerfeier geben, das Begräbnis soll laut Familie aber im privaten Kreis stattfinden.