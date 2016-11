Carrie Fisher und Harrison Ford hatten eine Affäre

Während der Dreharbeiten zu "Krieg der Sterne" soll es passiert sein: Damals seien sie und Harrison Ford sich auch abseits des Sets näher gekommen sein, so Carrie Fisher zum "People"- Magazin. "Unter der Woche waren wir Han und Leia, an Wochenenden Carrie und Harrison", erinnert sich die heute 60- Jährige zurück. "Es war so intensiv."

Carrie Fisher Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Das Pikante an der Liebelei: Damals war Fisher erst 19 Jahre alt und der 33- jährige Ford ein verheirateter Familienvater. Die dreimonatige Affäre begann demnach 1976 bei einer Geburtstagsfeier für Regisseur George Lucas. Ford habe danach die "durch zu viel Wein betrunkene" Fisher nach Hause gefahren, wo die beiden im Bett der damals "sexuell unerfahrenen" Schauspielerin landeten, die sich daran erinnert, dass sie damals eine "schlechte Küsserin" gewesen sei. Die erste gemeinsame Nacht sei jedoch alles andere als galaktisch gut gewesen, so Fisher. Aber: "Ich habe Harrison das verziehen, weil er so gut aussah."

Harrison Ford und Carrie Fisher in "Star Wars" Foto: Moviestore Collection/face to face

Die Affäre mit Harrison Ford sei noch drei Monate gegangen. An viele Details könne sie sich allerdings nicht erinnern, so Fisher. Der Grund: "Harrisons bevorzugte Sorte Marihuana war brutal stark." Zwar habe sie davon geträumt, dass "er sich in mich verliebt, mich heiraten will und mit einem goldenen Ring mit einem Diamanten um meine Hand" anhalte. Schlussendlich sei Ford aber zu seiner Ehefrau zurückgekehrt.

Harrison Ford als Han Solo Foto: Viennareport