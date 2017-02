Caroline Beil: Schwanger mit 50!

Gegenüber "Bunte" verrät sie: "Den Schwangerschaftstest haben wir am Morgen meines runden Geburtstages in New York gemacht und hatten zuerst tatsächlich Zweifel, dass der amerikanische Test stimmt." Weiter beschreibt die Soap- Darstellerin ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") ihre Emotionen: "Ich kann kaum beschreiben, welche Gefühle das in uns ausgelöst hat. Riesige Freude natürlich, aber auch Riesenrespekt und eine unendliche Dankbarkeit."



Die kritische Phase der ersten Schwangerschaftswochen hat sie nun überstanden und ist mittlerweile im fünften Monat. Daher fand sie es nun an der Zeit, die tolle Botschaft mit ihren Fans zu teilen: "Wir wussten ja nicht, ob es klappt und auch in den ersten Wochen hätte noch viel schief gehen können. Aber jetzt, wo wir wissen, dass medizinisch alles bestens ist, fühlen wir uns bereit, unser großes Glück mit der Welt zu teilen."

Caroline Beil und ihr Freund Philipp Sattler Foto: Nicole Kubelka/face to face

Mit dem 34- jährigen Schauspieler Pete Dwojak, von dem sie sich 2010 getrennt hat, hat sie bereits einen siebenjährigen Sohn.