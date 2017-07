Carmen Geiss: Morddrohungen gegen Tochter Davina

Auslöser der Hasstirade: Die britischen YouTube- Stars "Bars and Melody", bestehend aus den Sängern Leondre Devries (16) und Charlie Lenehan (18), wurden zu Davinas 14. Geburtstag für ein Privat- Konzert nach Monaco eingeflogen - und freundeten sich daraufhin mit der Geiss- Tochter an. Das machte glühende Fans des Duos offenbar extrem eifersüchtig: Sie beschimpften Davina im Netz.

Carmen Geiss lassen die gemeinen Anfeindungen nicht kalt: "Ich bin entsetzt. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Das sind alles kranke Leute, die meine Davina da angehen." Die TV- Millionärin versucht, zwischen den wütenden "Bars and Melody"- Fans und ihrer Tochter zu vermitteln: "Wir leben in Monaco. Und hier lernen meine Mädels zwangsläufig junge Schauspieler und Sänger kennen. Aber wenn ich mich beispielsweise mit Robbie Williams posten würde, heißt es ja nicht gleich, dass da was läuft."