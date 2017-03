Careys Stylistin wollte 400 Pillen schmuggeln

Wie "TMZ" berichtet, soll Mariah Careys Stylistin bereits Mitte Februar am Buffalo Niagara International Airport im US- Bundesstaat New York verhaftet worden sein. Bei der Sicherheitskontrolle auf dem Weg zum Flugzeug seien demnach bei Danielle Priano - auf dem Instagram- Foto unten links neben der Diva zu sehen - 400 verschreibungspflichtige Pillen in der Reisetasche sowie der Geldbörse gefunden worden sein. Unter anderem habe Pirano Oxycodon, Xanax, Hydrocodon und Adderall dabei gehabt.

Mariah Carey Foto: MediaPunch/face to face

Letzteres wird normalerweise bei Konzentrationsschwäche angewandt, ist momentan allerdings alsDroge besser bekannt. Viele Promis sollen laut "Bang Showbiz" auf Adderall zurückgreifen, um schlank zu bleiben, da die Pillen den Appetit hemmen. Außerdem hilft das Medikament, lange Tage voller Auftritte und Drehs durchzuhalten.

Ob die Stylisten, die unter anderem auch bei Jennifer Lopez angestellt war, die Drogen für sich selbst dabei hatte, ist unklar. Fakt ist, dass sie sich vor Gericht verantworten muss. Aktuell plädiert sie jedoch auf unschuldig.