Careys Schwester wegen Prostitution verhaftet

Zuvor hatte sie sich online beworben und dabei sogar Zeilen aus den Liedtexten ihrer berühmten Schwester benutzt. In einer Anzeige heißt es: "Ich bin eine hübsche Lady, die nach Jungs Ausschau hält, die ein bisschen Spaß haben und in eine Welt voller Vergnügen eintauchen wollen - etwas, das andere Frauen euch einfach nicht bieten können." Dazu ergänzte sie die Werbung noch mit den Lyrics aus Mariahs Welthit "Fantasy" aus dem Jahre 1995.

Mariah Carey Foto: Rich Fury/Invision/AP

Mariah habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester. Ein Vertrauter verriet jedoch gegenüber dem "People"- Magazin: "Mariah kümmert sich um ihre ganze Familie. Ich bin mir sicher, dass das sehr schmerzhaft für sie ist."

Mariah Carey Foto: Viennareport

Alison sitzt derweil im Gefängnis, ihre Anhörung vor Gericht soll am 30. August stattfinden. Polizeichef Joseph Sinagra wies zudem jeden an, der mit ihr in Kontakt stand, medizinischen Rat einzuholen, "vor allem, wenn sie ungeschützten Sex hatten".