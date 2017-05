Cannes- Festival eröffnet: Stars am roten Teppich

Neben Regisseur Arnaud Desplechin gingen auch die Protagonisten des Films über den roten Teppich, darunter Oscar- Preisträgerin Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg und "James Bond"- Bösewicht Mathieu Amalric. Der Film läuft in Cannes außer Konkurrenz. Im Wettbewerb werden bis zum 28. Mai 19 Filme um die Goldene Palme konkurrieren, darunter auch Beiträge von Fatih Akin und Michael Haneke.

Arnaud Desplechin und Marion Cotillard Foto: AFP

Charlotte Gainsbourg Foto: AFP

Zu den Galagästen am Mittwochabend gehörten außerdem die Jurymitglieder wie die Deutsche Maren Ade ("Toni Erdmann"), die US- Stars Will Smith und Jessica Chastain sowie der spanische Regisseur Pedro Almodovar - er ist in diesem Jahr der Vorsitzende der Jury.

Will Smith Foto: AFP

Jessica Chastain Foto: AFP

Pedro Almodovar Foto: AFP

Zu sehen waren auch Schauspielerinnen wie Lily- Rose Depp, Robin Wright, Susan Sarandon oder Julianne Moore sowie US- Model Bella Hadid.

Lily-Rose Depp Foto: AFP

Robin Wright Foto: AFP

Julianne Moore und Susan Sarandon Foto: AFP

Bella Hadid Foto: AFP