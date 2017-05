Candice Swanepoels superheißes Comeback als Engel

"Sie ist zurück!" Mit dieser kurzen Zeile heißt Victoria's Secret einen seiner heißesten Engel wieder willkommen. Bislang war Candice Swanepoel nämlich auf Babypause, verbrachte nach der Geburt ihres ersten Kindes Zeit mit ihrem Söhnchen Anaca.

Candice Swanepoel feiert ihr sexy Comeback als Victoria's-Secret-Engel. Foto: instagram.com/victoriassecret

Candice Swanepoel feiert ihr sexy Comeback als Victoria's-Secret-Engel. Foto: instagram.com/victoriassecret

Acht Monate ist das erst her, von überschüssigen Babykilos ist beim 28- jährigen Model- Engel aber keine Spur. Davon können sich die Fans im sexy Clip, den der Wäschehersteller auf Instagram mit den Fans geteilt hat, überzeugen: Im knappen, weißen Spitzenbody rekelt sich die Südafrikanerin da vor der Kamera, wirft dem Zuschauer laszive Blicke zu und beweist: Auch nach einem Baby kann sie es mit den übrigen Engeln locker aufnehmen.

Candice Swanepoel feiert ihr sexy Comeback als Victoria's-Secret-Engel. Foto: instagram.com/victoriassecret

Candice Swanepoel feiert ihr sexy Comeback als Victoria's-Secret-Engel. Foto: instagram.com/victoriassecret

Zugegeben: Gänzlich auf der faulen Haut gelegen ist Candice Swanepoel die letzten Monate nicht. So shootete sie mit der "Vogue" bereits eine Oben- ohne- Strecke oder stand für die Charity- Kampagne von GAP vor der Kamera. Doch in einem sind sich die Fans der kurvigen Blondine einig: Am schönsten ist ihre Candice immer noch in heißen Dessous ...

Candice Swanepoel feiert ihr sexy Comeback als Victoria's-Secret-Engel. Foto: instagram.com/victoriassecret