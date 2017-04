Caitlyn Jenner hat "bestes Stück" entfernen lassen

Wie der Vater der Modelschwestern Kendall und Kylie Jenner in seinen Ende April erscheinenden Memoiren "The Secrets of My Life" berichtet, habe er sich vor rund drei Monaten den Penis operativ entfernen lassen, weil er das "Ding" satt hatte und nicht mehr benötigt.

Jenner schreibt in dem Buch: "Ein Penis erfüllt keinen besonderen Zweck mehr für mich - außer ich will im Stehen im Wald urinieren. Ich will einfach die richtigen Körperteile besitzen und habe keine Lust mehr, das verdammte Ding immer wegstecken zu müssen." Öffentlich gemacht hat der Ex- Mann von Kim Kardashians Mutter Kris den Eingriff, weil ihr die Leute ständig zwischen die Beine gestarrt hätten. Nun sei das "Rätsel gelöst" und alle können wegschauen.