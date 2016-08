"Café Puls" schrumpft seine Moderatoren

Anlässlich des 11. Geburtstags hat sich Schwarzjirg etwas einfallen lassen: "Ich habe mir überlegt, dass es für unsere Zuschauer doch spannend wäre, die Personen vor und hinter der Kamera kennen zu lernen. Kinder in die Rolle schlüpfen zu lassen und dabei die Reaktion der 'Echtos' zu sehen, habe ich mir super spannend vorgestellt und das war es dann auch!"

Anchor Werner Sejka und Florian Foto: Puls 4

Bianca Schwarzjirg ganz begeistert von ihrem Mini-Me Alissa Foto: Puls 4

So trafen Wetterfee Verena Schneider, Max Mayerhofer und Anchorman Werner Sejka auf ihre Mini- Versionen - die sich gut vorbereitet hatten. "Die Mini- Mes waren so großartig, dass ich mir auch Mini- Mes für unsere Politiker wünschen würde! Grönemeyer hatte recht: 'Kinder an die Macht!'", resümiert Sejka. Es wird spannend, denn heißt es nicht so schön: Kindermund tut Wahrheit kund.

Max Mayerhofer mit Andrè Foto: Puls 4

Sonnige Aussichten: Verena Schneider mit Emily Foto: Puls 4