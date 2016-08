Buhlschaft folgt Jedermann ins Bühnengrab

Gelassener nahm es Jedermann Cornelius Obonya (47): "Mit der heutigen Vorstellung, bei mehr als dreißig Grad im Schatten, bleibt mir eine heiße Erinnerung!" - und meinte: "Das ist ja immer wieder so, dass eine Rolle zu Ende geht. Jetzt freue ich mich auf ein Glas Wein bei der Abschiedsfeier!"

In der Paulus- Stube in Salzburg wurde dann nicht nur einmal ein Toast ausgesprochen. Immerhin verabschiedete sich auch "Jedermanns- Mutter" Julia Gschnitzer (84), in die Pension und "Teufel", Christopher Franken sprach über seine alternative Sommer- Planung 2017 mit Kindern und Frau am Meer.

Cornelius Obonya und Miriam Fussenegger Foto: BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com