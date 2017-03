Brooke Shields zeigt ihren Traumkörper im Bikini

Die "Blaue Lagune"- Schauspielerin hat einen Traumkörper, den sie auch stolz präsentiert. Auf Instagram postete Shields ein Bild von sich am Strand in einem blauen Bikini. Zu erkennen sind ein Waschbrettbauch, definierte Arme und Beine. Die zweifache Mutter schrieb unter das Foto: "Die harte Arbeit macht sich langsam bezahlt." Und wie!

Eine besondere Diät folgt Brooke Shields allerdings nicht. Dem "Healthy Living" Magazin verriet sie ihre Geheimtipps: "Genug Schlaf und viel Wasser trinken." Sie glaubt nicht an Diäten, denn "jeder Mensch wüsste selbst am besten, wo seine Grenzen liegen", so Shields. "Man muss nur ehrlich zu sich selbst sein und sich eingestehen, wann man mehr Sport treiben und weniger essen sollte."

Brooke Shields in "Die blaue Lagune" Foto: Moviestore Collection, face to face