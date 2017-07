Britney Spears zeigt Hammerkurven im knappen Top

Die Zeiten, in denen Britney Spears mit Speckröllchen am Bauch und Cellulite an den Oberschenkeln Schlagzeilen machte, sind längst vorbei. Mittlerweile ist die 35- Jährige in der Form ihres Lebens und zelebriert ihren knackigen und vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen durchtrainierten Body auch gerne auf Instagram.

Dass von nichts aber auch nichts kommt, beweist die Sängerin jetzt mit einem Clip, den sie auf ihrer Instagram- Seite hochlud. Dort zeigt die Pop- Prinzessin ihr schweißtreibendes Fitnessprogramm, das aus Krafttraining, Gymnastik, aber auch Yoga und Tanztraining besteht.

Und das alles absolivert Brit natürlich in den knappsten Outfits, die sie in ihrem Wäschekasten gefunden hat. Ihren Fans gefällt's - und wir sind uns sicher: Auch ihr Lover, das sexy Model Sam Asghari, kann vermutlich nicht genug von seiner Liebsten bekommen ...