Britney Spears wäre beinahe ertrunken

"Ich schwamm raus und dachte auf einmal, ich sei in einem Wellenbecken", erinnert sich die 34- Jährige in einer Radioshow von BBC Radio 1 an ihre Nahtoderfahrung. "Zuerst dachte ich: 'Das ist so schön und erfrischend und einfach schön ...' Aber dann wurde mir bewusst, dass die Wellen ziemlich hart aufschlagen werden."

Die Strömung sei plötzlich so stark gewesen, dass sie sich nicht mehr an der Oberfläche halten habe können, so Britney Spears weiter. "Ich wurde für ungefähr fünf Minuten unter Wasser gesogen. Beinahe wäre ich ertrunken. Und ich dachte nur: 'Wo sind meine Bodyguards? Sie lassen mich einfach hier sterben!' Und dann kam schon die nächste Welle und drückte mich runter." Nach unendlich erscheinenden Minuten habe sie es schließlich aus eigener Kraft zurück an den Strand geschafft.

Britney Spears Foto: Viennareport

Am Freitag erscheint Spears' neues Album "Glory". "Das ist alles sehr aufregend", plaudert die Sängerin im Radio- Interview weiter. "Ich habe an diesem Projekt nun die letzten eineinhalb Jahre gearbeitet, das bedeutet sehr viel für mich. Das ist mein Baby." Über die Stile, die sich auf der Platte wiederfinden werden, offenbart sie: "Es ist melodisch, nicht mehr so poppig. Und es ist sehr gechillt."