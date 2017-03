Britney Spears präsentiert ihren heißen Körper

Es ist zwar erst März, aber Britney Spears' Körper ist mehr als bereit für den Sommer. Am Freitag hat der Popstar ein Video von sich selbst auf Instagram hochgeladen, in welchem sie im Sand in einem sexy gelben Bikini herumwälzt. Zu dem kurzen Clip schrieb die 35- Jährige kurz und knapp: "TGIF " - also "Thank God it's Friday" (Gott sei Dank ist endlich Freitag). In dem Video zeigt Britney nicht nur stolz ihren Waschbrettbauch, sondern auch ihre wunderschön definierten Beine.

Britney Spears perfekter Beach-Body. Foto: instagram.com/britneyspears

Um sich auf ihre "Piece of Me"- Show in Las Vegas vorzubereiten, unterzog sich die Sängerin einer strikten Fitnessroutine. Diese hat sich ganz offenbar ausgezahlt. Der Körper, der 35- Jährigen kann sich sehen lassen.

Britney Spears am Strand Foto: instagram.com/britneyspears