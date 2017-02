Britney Spears postet Oben- ohne- Foto auf Instagram

Britney Spears ist mit ihrem Körper im Reinen. Das zeigt sich nicht nur an ihren sexy Bühnen- Outfits, die so knapp bemessen sind, dass es auch mal zum Hoppala kommen kann , sondern auch an ihren sexy Instagram- Schnappschüssen. Letzte Woche erst sendete die 35- Jährige sexy Bikinigrüße aus dem Urlaub, jetzt zeigt sich die Sängerin gleich ganz ohne Oberteil.

Oben ohen posiert Britney aktuell nämlich für ein sexy Foto auf ihrer Fotoplattform. Ein kleiner Wermutstropfen: Zu sehen kriegen die Fans nicht wirklich viel. Die Sängerin bedeckt die "heiklen Stellen" nämlich gekonnt mit ihren Armen.

Dennoch sind die Anhänger der Sängerin voll des Lobes für das sexy Foto: "Oh mein Gott", "Wunderschön" oder "Du schaust einfach atemberaubend aus", heißt es dort unter anderem.

Britney Spears Foto: Viennareport