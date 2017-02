Britney Spears Nichte Maddie schwer verunglückt

Schocknachricht für die Familie Spears. Maddie Spears, die Tochter von Countrysängerin Jamie Lynn Spears, ist US- Medien zufolge in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Kind hatte laut "TMZ" in der Nähe von Kentwood im US- Bundesstaat Louisiana an einem Jagdausflug teilgenommen. Ihre Mutter sei nicht bei ihr gewesen. Das Fahrzeug mit dem Kind habe sich überschlagen. Maddie sei ins Wasser geschleudert worden und habe dort minutenlang gelegen, bevor sie ohne Bewusstsein gerettet und per Helikopter ins nächste Krankenhaus geflogen wurde.

Sprecher: "Privatsphäre respektieren und beten"

Es heißt, die Nichte von Pop- Superstar Britney Spears, liege derzeit auf der Intensivstation. Ein Sprecher der Spears- Familie erklärte: "Die Details, die von den Medien bezüglich des Unfalls von Jamie Lynns Tochter Maddie berichtet werden, sind inkorrekt. Zum jetzigen Zeitpunkt bittet die Familie Spears darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und schätzt alle Gebete und jegliche Unterstützung."

Der Vater der Spears- Schwestern, Jamie Spears, sagte gegenüber "Entertainment Tonight": "Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir für unser Baby Maddie beten müssen."

Jamie Lynn Spears 2010 mit Tochter Maddie Foto: Viennareport

Jamie Lynn Spears wurde mit 16 Jahren Mutter von Maddie Briann Aldridge. Der Vater ist Casey Aldridge. Seit 2014 ist die Sängerin aber mit Jamie Watson verheiratet.

Britney Spears Foto: Jordan Strauss/Invision/AP