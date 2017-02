Britney Spears' Nichte ist wieder bei Bewusstsein

N

Jamie Lynn Spears und Tochter Maddie Foto: face to face

, schrieb sie auf Instagram, nachdem Maddie nach einem Unfall mit einem Quad in Lebensgefahr schwebte. Jetzt scheint es, als seien ihre Gebete erhört worden. Wie das "People"Magazin aus Polizeikreisen erfahren haben will, soll das Mädchen wieder bei Bewusstsein sein.

"Die Ärzte konnten heute die Beamtungsmaschine abschalten", zitiert das Promi- Magazin aus der Polizeiaussendung. Die Achtjährige "atmet und spricht" demnach auch schon wieder. Hirnschädigungen habe die Tochter von Spears' Schwester Jamie Lynn nicht davongetragen.

Britney Spears Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Maddie hat am Wochenende mit ihren Eltern an einem Jagdausflug teilgenommen. Dabei ist das Mädchen mit seinem Offroad- Quad verunglückt. Als sie einem Entwässerungsgraben ausweichen wollte, sei sie in einen Teich gefahren, wo das Fahrzeug sofort unterging. Jamie Lynn sowie ihr Ehemann Jamie Watson seien nur hundert Meter entfernt waren, als der Unfall passierte, hätten Maddie aber nicht befreien können. Die Kleine habe minutenlang unter Wasser gelegen, bevor sie ohne Bewusstsein gerettet und per Helikopter ins nächste Krankenhaus geflogen wurde.