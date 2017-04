Britisches Model feiert Scheidung mit Nackttanz

Die brustvergrößerte Bodybuilderin und Buchautorin, die seit Jahren den britischen Boulevard mit heißen Fotos von sich aufmischt, ist mehr als glücklich darüber, dass ihre 20 Monate dauernde Ehe mit James Placido nun offiziell vorbei ist.

"Laufe nackt durch den Garten"

"Das ist der beste Tage meines Lebens! Ich bin offiziell geschieden ... Ich bin neu geboren. Ich bin endlich frei", jubelt die 38- Jährige überschwänglich auf Instagram. Und sie laufe zur Feier des Tages nackt durch den Garten. Zum Beweis hat sie ein Video davon gepostet.

Sie wendet sich dann an alle, die in einer unglücklichen Beziehung leben, und fordert dazu auf, auszubrechen und es ihr nachzumachen. "Habt keine Angst und bleibt nicht aus falschen Gründen in einer schlechten Beziehung", schreibt Marsh. Sie sei sicher, dass man nur in sich selbst wahres Glücksgefühl findet. Für sie sei das alles eine teure Lektion gewesen, die sie lernen musste. Man solle auf sein Bauchgefühl hören und sich eingestehen, wenn etwas sich nicht 100 Prozent richtig anfühlt, dann ist es vermutlich auch nicht richtig.

Redakteurin Pamela Fidler-Stolz



Ihr ausgelassenes Nackttänzchen auf Instagram fühlt sich jedenfalls zu 100 Prozent richtig an ...