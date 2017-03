Briten- Botschafter: "Prinz Charles liebt Austria"

K

In Wien treffen Camilla und Charles Bundespräsident Van der Bellen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH, face to face, AP/Ronald Zak

Herr Botschafter Turner, Sie haben schon den ersten Besuch seiner Königlichen Hoheit Prinz Charles vor 31 Jahren miterlebt. Werden da Erinnerungen wach?Ja sicher, ich war damals im Auftrag von Queen Elizabeth II als 2. Sekretär an unserer Botschaft hier in Wien stationiert. Es war mein erster diplomatischer Posten. Die Herzen der Österreicher sind Großbritannien damals freudig entgegen geschlagen.

So wie jetzt auch?

Ja, wir sind überwältigt! Denn kurz nachdem wir vom House of Windsor die Meldung vom bevorstehenden Besuch bekamen, wurden wir von wohlwollenden Nachrichten überschüttet.

Leigh Turner, Britischer Botschafter in Österreich Foto: zwefo

Die ersten Reaktionen vom Clarence House, dem offiziellen Amtssitz seiner Royal Highness in London?

Prinz Charles und Camilla freuen sich auf viele persönliche Begegnungen hier. Beide lieben Austria!

Prinz Charles gilt ja seit vielen Jahren auch als "Bio- König"?

Nochmals: Yes! Der Prince of Wales besucht Österreich ja nicht zufällig. Denn unser Thronfolger hegt größte Bewunderung für rotweißrote Umwelt- Spitzenleistungen in Sachen erneuerbarer Energie und Biolandwirtschaft. Also: God save the Queen!

Prinzessin Diana fährt mit Dagmar Koller und Helmut Zilk im Fiaker durch die Wiener Innenstadt. Foto: Leopold Nekula / VIENNAREPORT

Turner war schon beim ersten Besuch von Charles in Wien dabei. Damals fuhr der Prinz mit Diana in Fiaker durch die Stadt.

Kronen Zeitung