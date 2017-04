Brillenschlangen sind jetzt richtig sexy!

In der Schule haben diejenigen, die eine Brille getragen haben, meist als die wenig coolen Streber gegolten. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Denn Promis wie Emily Ratajkowski, Bella Hadid oder Kendall Jenner haben die Brille nicht nur zum absoluten Fashion- Must- have erhoben, sondern zeigen auch, dass Brillenschlangen richtig sexy sein können!