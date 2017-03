Brave Bergdoktor- Tochter nackt im "Playboy"

"Wahrscheinlich habe ich genau aus diesem Grund das Gegenteil gewollt. Einen Gegenpol. Ich will zeigen, dass ich erwachsen geworden bin", sagt die 20- Jährige über ihr "Playboy"- Shooting.

Ronja Forcher im "Playboy" Foto: Sacha Höchstetter für Playboy April 2017

"Keine Hemmungen, freie Liebe, freie Sexualität"

Die Tochter von Schauspieler Reinhard Forcher, die bereits mit sechs Jahren am Tiroler Landestheater Kinderrollen spielte, möchte mit den Fotos Abschied nehmen, "vom prüden Leben." Sie sagt: "Diese Botschaft möchte ich senden: keine Hemmungen, freie Liebe, freie Sexualität!"

Ronja Forcher umringt von ihren "Bergdoktor"-Kollegen Foto: Viennareport

"Man wird mich erwachsener wahrnehmen"

Was ihr Serienpapa Hans Sigl und die anderen Kollegen, die mit ihr inmitten alpiner Idylle drehen, wohl dazu sagen werden? Sie kennen die junge Schönheit immerhin seit ihrem elften Lebensjahr.

"Ich habe das gute Gefühl, dass mir viele Leute offener als zuvor begegnen werden, und denke, man wird mich am Set erwachsener wahrnehmen und mich für meinen Mut respektieren", erklärt sie im "Playboy"- Interview selbstbewusst. Überhaupt kann die kurvige Schauspielerin wenig erschüttern. Auf die Frage, was sie nie niemals tun würde, antwortet sie frech: "Ich habe ein witziges Sprichwort an der Schauspielschule gelernt: 'Was ist der Unterschied zwischen Nutten und Schauspielern?' Nutten haben Grenzen! (Lacht) Aber im Ernst: Wenn ich von einem Projekt überzeugt bin, dann gibt es nichts, das ich nicht für die Kunst tun würde."

Tipp: Der ORF zeigt die Serie "Der Bergdoktor" mittwochs, um 20.15 Uhr in ORF 2.

Ronja Forcher 2014 Foto: Viennareport

Ronja Forcher mit Serienpapa Hans Sigl Foto: Viennareport