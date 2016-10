Brangelina- Trennung: Jetzt rebelliert Shiloh

Die Meldung zur Trennung von Brangelina schlug ein wie eine Bombe. Jolie reichte vor rund zwei Wochen nämlich nicht nur die Scheidung von Pitt ein, sondern beantragte gleichzeitig das alleinige Sorgerecht für Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (8). Sogar das FBI soll gegen den Hollywoodstar wegen angeblichem Kindesmissbrauch ermitteln.

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Shiloh stinksauer auf Jolie

Am Wochenende einigte sich das Hollywoodpaar wenigstens vorläufig. Die Kinder leben vorerst bei Jolie, Pitt darf sie vorerst nur unter Beaufsichtigung eines Therapeuten treffen. Doch vor allem Töchterl Shiloh soll mit dieser Regelung alles andere als glücklich sein, Die Zehnjährige gilt als absolutes Papakind und sei deshalb "am Boden zerstört", weil sie auf ihren Vater jetzt verzichten muss. "Shiloh nimmt es am schwersten hin", so ein Insider gegenüber "HollywoodLife".

Jolie besuchte mit Tochter Shiloh ein Flüchtlingslager in der Türkei. Foto: Viennareport

Ihr Zorn richte sich vor allem gegen Angelina Jolie, so der Insider weiter: "Sie ist ein Papakind und total sauer auf ihre Mama, weil sie sie nicht zu ihm lässt. Angelina versucht, zu erklären, dass es zu ihrem Besten ist, aber die Kinder sehen das nicht ein." Doch nicht nur die Kids sollen unter der neuen Situation leiden, heißt es in dem Bericht weiter. Auch Brad Pitt komme nur schwer mit der für ihn so neuen Situation klar. Dennoch wolle er sich strikt an die Abmachung mit Jolie halten, um die Lage nicht noch mehr zu verkomplizieren.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Wie es heißt, soll Brad Pitt bei einem Streit in Brangelinas Privatjet handgreiflich gegenüber Maddox geworden sein. Jolie habe gegenüber dem L.A. County Department of Children and Family Services, die dem Paar bei der Einigung helfen, angegeben, dass ihr Noch- Ehemann dem Teenager eine Ohrfeige verpasst hatte. Der 15- Jährige sei dabei aber nicht verletzt worden.