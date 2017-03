Brad Pitt: Zeitung veröffentlicht Schockfotos!

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, wurde Brad Pitt am Donnerstag in Los Angeles auf dem Weg in ein Kunststudio fotografiert, wo er seit einiger Zeit gemeinsam mit einem Künstlerfreund an Tonskulpturen arbeiten soll. Angeblich Pitts Therapie, um über die Trennung von Angelina Jolie hinwegzukommen. Es heißt, er arbeitet manchmal nächtelang wie besessen zu melancholischer Musik.

Die Fotos, die die Zeitung zu dem Bericht auch auf Twitter veröffentlichte , sind tatsächlich erschreckend. Pitt sieht extrem dünn und verhärmt aus. Die sehr kurzen Haare und der weiße Kinnbart verstärken den Eindruck noch. Die Jeans schlackern an dem früher immer so gesund und vital wirkenden Schauspieler. Der Kummer steht ihm regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Völlig zurückgezogen

Seit seiner Trennung von Jolie im September meidet Pitt die Öffentlichkeit. Lediglich bei den Golden Globes im Jänner und bei einem kurzen Fan- Event im letzten November ließ er sich blicken.

Brad Pitt war der Überraschungsgast bei den Golden Globes. Foto: AP

Schauspielerin Angelina Jolie hatte im September 2016 die Scheidung eingereicht, nachdem es angeblich zu einem gewalttägigen Vorfall während eines Fluges der Familie gegeben haben soll.

Es hieß, Pitt wäre gegenüber Adoptivsohn Maddox im Zuge eines Streits beinahe die Hand ausgerutscht. Jolie warf ihrem Ehemann zudem vor, zu viel zu trinken und Marihuana zu konsumieren. Vor Gericht erwirkte sie das vorläufige alleinige Sorgerecht für die leiblichen Kinder Shiloh (10), Vivienne und Knox (beide 8) sowie die Adoptivkinder Maddox (15), Zahara (12) und Pax (13). Pitt wurde lediglich Besuchsrecht unter psychologischer Aufsicht zugestanden.