Brad Pitt: Wieder heftiger Streit mit Maddox

Es war das erste Treffen zwischen Brad Pitt und Maddox, seitdem Angelina Jolie Ende September überraschend die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hatte. Doch das erste Aufeinandertreffen von Vater und Sohn verlief eindeutig nicht so, wie es sich der 52- Jährige erhofft hatte.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport

Denn eigentlich hatte Maddox gar keine Lust auf ein Wiedersehen mit dem Schauspieler, hatte sich ein Monat lang gekonnt vor diesem Moment gedrückt. Ende letzter Woche war es dann jedoch so weit. Doch anstatt versöhnliche Töne anzuschlagen, habe der 15- Jährige erneut einen heftige Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen, berichtet die Promi- Seite und zitiert einen Insider, der verrät: "Sie hatten einen typischen Vater- Sohn- Streit." Worum es bei dem Wortgefecht zwischen Pitt und seinem Adoptivsohn gegagen ist, verriet der Insider jedoch nicht.

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Für Brad Pitt war der Vorfall aber sicherlich ein Schlag ins Gesicht, hatte der Hollywoodstar doch auf ein friedliches erstes Treffen gehofft. Immerhin soll ein Streit zwischen Pitt und Maddox, der über den Wolken eskalierte, dazu geführt haben, dass Jolie die Scheidungspapiere eingereicht hatte.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Brangelina verkaufen Chateau Miraval

Unterdessen wird bekannt, dass die Promi- Trennung des Jahres bereits in großen Schritten voran geht: Denn nun steht Brangelinas Luxus- Anwesen Chateau Miraval im Süden Frankreichs zum Verkauf. Das Haus, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde und rund 70 Millionen Dollar wert sein soll, wollen Brangelina nun anscheinend schnell loswerden. Vielleicht auch, weil an den bescheidenen vier Wänden jede Menge Erinnerungen hängen: Am 23. August 2014 heiratete das ehemalige Traumpaar Hollywoods in dem Weingut in Südfrankreich.

Chateau Miraval in Südfrankreich Foto: Viennareport

Auch ein Insider des Immobilienmarktes bestätigte der Website "US Weekly" die traurigen Gerüchte: "Das Anwesen wurde geschätzt und kann jeden Moment auf den Markt gehen." Die 41- jährige Schauspielerin und der elf Jahre ältere Vater ihrer sechs Kinder hatten mit ihrer Hochzeit einen Ehevertrag abgeschlossen, der das Eigentum des Paares aufteilte. So gehörten Brad sieben Anwesen und Angelina zwei. Drei weitere schafften sie sich gemeinsam an, wie auch das Weingut in Frankreich. Der zukünftige Käufer des 300 Hektar großen Anwesens wird 35 Schlazimmer, zwei Pools und zwei Fitness- Center zur Verfügung haben, sowie diverse Weinberge und einen See.

Brangelinas Weingut in Südfrankreich Foto: MICHEL GANGNE /AFP/picturedesk.com

Brangelinas Weingut in Südfrankreich Foto: MICHEL GANGNE/AFP/picturedesk.com