Brad Pitt verbannt Jolie radikal aus seinem Leben

Der Rosenkrieg ist vorerst auf Eis gelegt, die Scheidung wollen Angelina Jolie und Brad Pitt zum Wohle der Kinder jetzt so friedlich wie möglich über die Bühne bringen. Und noch etwas hat sich im Leben des Hollywood- Feschaks geändert: Nach Monaten in einem Junggesellen- Apartment ist er vor Kurzem wieder in die gemeinsame Familienvilla in Los Angeles zurückgekehrt. Das Luxusanwesen haben Pitt und Jolie viele Jahre gemeinsam mit den Kids Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne bewohnt.

Angelina Jolies achtjährige Tochter Vivienne lutscht während des Familienausflugs am Daumen. Foto: Viennapeort

Doch an die gemeinsame Zeit mit seiner Noch- Ehefrau will Pitt offenbar wenig bis gar keine Gedanken mehr verschwenden. Wie "RadarOnline" berichtet, trennt sich der 53- Jährige nach seinem Einzug in das ehemalige Liebesnest nämlich in Bausch und Bogen von den Erinnerungen an seine Ex und entrümpelt derzeit die Villa.

Brad Pitt zum ersten Mal nach Trennung am Roten Teppich Foto: Viennareport

Dabei fliegt alles raus, was einst von Jolie angeschafft wurde. Ob Möbeln, Fotos oder Gegenstände, die an die gemeinsame Zeit erinnern könnten - alles, was nicht niet- und nagelfest ist, lässt Pitt derzeit aus dem Haus abholen. Das bestätigt auch ein Freund des Schauspielers der Promi- Plattform. "Brad braucht Angelinas Zeug nicht - Dinge wie Teppiche aus dem fernen Osten, seltsame Ornamente, Decken und verschiedene Möbelstücke, die sie als Paar gemeinsam gekauft haben", erklärt dieser. Zu sehr hätten die Ereignisse der letzten Monate das Glück der zwölf gemeinsamen Jahre überschattet, um noch daran erinnert zu werden.

Abgemagert, aber tapfer lächelnd, zeigte sich Brad Pitt am Sonntagabend bei den Golden Globes. Foto: AP

Aber Pitt plant angeblich noch mehr: Angeblich will der Star, der auch als großer Architekturfan gilt, das Anwesen um mehrere Millionen Dollar umgestalten. Unter anderem will er für seine Kinder, die er momentan ja nur unter Aufsicht eines Therapeuten sehen darf, einen riesengroßen Spielplatz mit Trampolinen und einem Skate- Park im Garten bauen lassen. Und auch im Haus will Pitt für die Kids mehr Platz schaffen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass der Schauspieler mit seiner Ex bald zu einer vernünftigen Einigung im Sorgerechtsstreit kommt ...

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport

Angelina Jolie mit den Zwillingen Knox und Vivienne Foto: Viennareport

Angelina Jolie und den Zwillings-Kindern Vivienne und Knox in Malibu Foto: Viennapeort