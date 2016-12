Brad Pitt und Kate Hudson: Wird das etwas Ernstes?

Seit einigen Wochen soll Brad Pitt bei Kate Hudson Ablenkung vom Rosenkrieg mit seiner Ex Angelina Jolie suchen. Ein Insider plauderte gegenüber dem Magazin "Star" jetzt aber aus, dass die Schauspiel- Kollegen in den letzten Wochen ihre Affäre sogar vertieft hätten. Demnach sollen die beiden viele gemeinsame Freunde haben, die sie für das perfekte Paar halten.

Mit diesem heißen Schnappschuss machte Kate Hudson ihren Toyboy eifersüchtig. Foto: instagram.com/sophielopez

An die Öffentlichkeit werden Pitt und Hudson in naher Zukunft aber wohl nicht gehen. Der Hollywoodstar, der sich derzeit um das Sorgerecht für seine sechs Kinder streitet, möchte die Liebelei vor allem wegen Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne geheim halten, heißt es weiter. Deshalb würden sich die beiden Turteltauben meist spät in der Nacht in Kates Zuhause in Malibu treffen. Zuletzt wurden Brad Pitt und die 37- Jährige auch gesehen, wie sie gemeinsam die After- Show- Party seines neuen Films "Allied - Vertraute Fremde" verließen.

Kate Hudson macht im Bikini immer eine gute Figur. Foto: Viennareport

Den Segen seiner ersten Ex- Gattin Jennifer Aniston hat Brad Pitt auf jeden Fall schon mal. Kate Hudson soll sie sogar um Erlaubnis gebeten haben, bevor sie mit dem Frauenschwarm anbändelte. Aniston sei daraufhin begeistert von ihr gewesen und finde, dass sie genau der richtige Typ Frau für ihren Ex ist, so der Insider. Sie sei lustig, liebe Musik und habe genau den Hippie- Vibe, den Brad Pitt auch an Jennifer Aniston geliebt habe, sei sich die Aktrice sicher. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung soll es jedoch erst nach seiner Scheidung von Angelina Jolie geben.

Brad Pitt zum ersten Mal nach Trennung am Roten Teppich Foto: Viennareport