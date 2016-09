Brad Pitt und Jennifer Aniston: Heimliches Treffen

"Sie liebt ihn mehr als ihren Ehemann und hat heimlich darauf gewartet, dass die Sache mit Angelina sich erledigt." Einem US- Medienbericht zufolge soll es im Sommer ein heimliches Treffen von Brad Pitt mit seiner Ex- Ehefrau Jennifer Aniston in einer Suite in einem New Yorker Hotel gegeben haben. Pitt hätte sich an diesem Tag bei Aniston über seine Ehe mit Angelina Jolie ausgeweint, heißt es.