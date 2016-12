Brad Pitt: Therapeut entscheidet über Besuchsrecht

Dass Angelina Jolie die Scheidung eingereicht und das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder beantragt hat, war für Brad Pitt ein großer Schock. Seit Mitte September sind Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne nun bei ihrer Mama, ihren Papa sehen sie nur selten - und auch nur dann, wenn Dr. Ian Rus das Okay dazu gibt, berichtet jetzt "TMZ". Denn Pitt selbst hat momentan keinerlei Mitspracherecht, wann, wo oder wie oft er seine Kinder sehen darf.

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Zudem legt der Therapeut fest, wann sich das einstige Traumpaar mit seinen Kindern einer Gruppentherapie unterziehen muss. Sogar stichprobenartige Drogen- und Alkoholtest sind Teil der Auflagen des vorübergehenden Sorgerechtsvertrags, dem Brangelina vor wenigen Wochen zugestimmt haben. Viermal im Monat wird der Schauspieler demnach auf Alkohol und Drogen getestet.

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: EPA

Für Pitt sind all diese Bedingungen kein Problem. Der Hollywoodstar will nämlich nicht nur den Kindern, sondern auch seiner Ex beweisen, dass er ein guter Vater ist. Nur so hat er nämlich die Chance, vor Gericht mit einem Antrag auf geteiltes Sorgerecht durchzukommen ...

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport