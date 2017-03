Brad Pitt: So lenkt er sich vom Herzschmerz ab!

Der Schauspieler wurde "Bang News" zufolge beim Betreten eines Kunststudios in Los Angeles gesichtet. Dort arbeitet er unter der Anleitung von Künstler Thomas Houseago teilweise 15 Stunden am Stück an seinem Meisterwerk. Das neue Hobby soll ihm Ablenkung von seiner Trennung von Angelina Jolie verschaffen.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Sohn Maddox Foto: AP

Ein Insider: "Er verbringt ganze Nächte damit, an seiner Kunst zu arbeiten und dabei emotionale Musik zu hören. Jeder weiß, dass es damit zusammenhängt, was er privat gerade durchmacht, aber niemand sagt etwas dazu." Pitt sei ein ruhiger und bescheidener Typ. "Er lernt sehr schnell und Kunst ist für ihn ein Weg, sich auf eine einzelne Sache zu konzentrieren und sich von allem anderen abzulenken. Er macht das lieber so und ist dabei produktiv, als auszugehen und Party zu machen."

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Außerdem soll der 53- Jährige momentan mehr Zeit mit seinen sechs Kindern Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), Knox und Vivienne (beide 8) verbringen. Ein Insider will wissen: "Die Dinge sehen mittlerweile besser aus. Er wirkt fröhlicher, weil er mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Er hat seine Kinder wirklich vermisst. Sie sind seine ganze Welt. Etwas anderes interessiert ihn nicht." Wie kürzlich bekannt wurde, hat das Paar sich mittlerweile dazu durchgerungen, wieder miteinander zu sprechen. "Am Ende geht es ihm nur darum, mit seinen Kindern zusammen zu sein."