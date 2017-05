Brad Pitt schockt Fans mit neuem Mager- Auftritt

O

Brad Pitt lächelt tapfer in die Kamera des Paparazzo. Foto: Viennareport

Die Sorgen der Fans seien jedoch unbegründet, beteuerte derJährige auch vor wenigen Tagen im Interview mit der AP: Er ginge zu den Anonymen Alkoholikern, besuche Therapien und sei seit einigen Wochen endlich wieder clean.

Dennoch sind die Fans von Brad Pitt weiterhin in Sorge. Anlass dafür geben die neuesten Fotos des Stars, die gerade um die Welt gehen. Der Schauspieler wurde nämlich am Dienstag von Paparazzi abgelichtet, als er auf dem Weg zur "Late Show" von Stephen Colbert war.

Hat die Trennung von Angelina Jolie Brad Pitt mehr mitgenommen, als er zugeben mag? Foto: Viennareport

Tapfer lächelt Pitt dabei in die Kamera des Fotografen, doch dabei fällt etwas anderes auf: Der ehemalige "Sexiest Man Alive" scheint in den letzten Wochen noch dünner geworden zu sein - sogar so mager, dass ihm seine Kleidung nicht mehr zu passen scheint. Die Hose schlackert, wirkt, als würde sie Pitt jeden Moment von den Hüften rutschen. Und auch das Sakko, das er an diesem Tag trägt, wirkt, als wäre es mindestens eine Nummer zu groß.

Die Hose schlackert, das Sakko ist viel zu groß: Brad Pitts Fans sind in Sorge um den Star. Foto: Viennareport

So sehr Brad Pitt auch beteuert, dass es ihm gut ginge, diese Bilder sprechen eine andere Sprache. Bleibt zu hoffen, dass der 53- Jährige nicht noch weitere Kilos verliert ...