Brad Pitt plant nach Trennung Schönheits- OP

Ein Insider plauderte im Magazin "Life & Style" aus, der 53- Jährige glaube, dass seine stressige Scheidung ihn gealtert habe, vor allem auch weil er ständig schlecht schläft: "Er hasst, dass seine oberen Augenlider über seine Augen runtersacken. Er hat bereits Schönheitschirurgen konsultiert. Er will nichts Drastisches machen lassen, es soll nicht groß auffallen."

Brad Pitt Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP

Und auch sonst scheint es bei Brad Pitt langsam wieder bergauf zu gehen. Wie das "InTouch" berichtet, haben die sechs gemeinsamen Kinder seit der Trennung von Angelina Jolie das erste Mal bei ihrem Vater übernachtet - allerdings im Beisein der von der Aktrice engagierten Kindermädchen. Dies war die Bedingung der zuständigen Familientherapeuten.

Brad Pitt im Herbst 2016 zum ersten Mal nach der Trennung am Roten Teppich Foto: Viennareport

Und noch ein kleiner Triumph für den Schauspieler: Seine Söhne haben ihm nach dem Ehe- Aus erstmals wieder die Hand gereicht, so ein Insider zum Magazin: "Brad war sich nicht sicher, ob es überhaupt klappen würde, weil die Scheidung so hässlich geworden war. Aber Maddox und Pax haben ihm verziehen." So sei es sogar zu einem gemeimsamen Abendessen gekommen, weiß die Quelle weiter zu berichten. "Das war das totale Chaos, weil alle Kids was anderes essen wollten, aber Brad hat es geliebt. Er war froh, dass er einen Koch da hatte, der alle glücklich gemacht hat."

Brad Pitt und Angelina Jolie mit den Kindern Foto: Viennareport